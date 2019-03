Vers des chiens et des chats végétaliens? Une étude montre que l’idée s’installe

Le végétalisme a le vent en poupe chez les humains depuis quelque temps, mais de nouvelles recherches montrent que la tendance a commencé à prendre de l'ampleur aussi dans le règne animal, relate The Independent.

Un sondage mené auprès de plus de 3.670 propriétaires de chiens et de chats du monde entier a révélé que 35% sont intéressés à faire passer leurs amis à quatre pattes au régime végétalien, alors que 27% des répondants qui suivent un régime alimentaire végétalien l'ont déjà fait.

Plus de la moitié (55%) ont déclaré qu'il leur faudrait prendre certaines mesures pour s'engager à modifier le régime alimentaire de leur animal, comme par exemple obtenir l'approbation d'un vétérinaire.

Il est à noter que ceux qui envisagent de changer le régime alimentaire de leurs animaux ne sont pas forcément eux-mêmes végétaliens. Seuls 6% des sondés suivaient une diète à base de plantes.

L'auteur principal de l'étude, la Dre Sarah Dodd du Collège de médecine vétérinaire de l'Université de Guelph, au Canada — qui a mené l'étude — a déclaré qu'elle était surprise de voir combien de propriétaires nourrissaient déjà leurs animaux exclusivement de nourriture végétalienne.

«Ce pourcentage, 27%, peut sembler minime, mais quand on songe au nombre réel d'animaux de compagnie en cause, c'est énorme et beaucoup plus élevé que nous avions prévu.»

L'étude suggère que l'intérêt pour les régimes végétaliens pour animaux de compagnie pourrait augmenter dans les années à venir. Cependant, peu de recherches se penchent sur les régimes végétaliens destinés aux animaux de compagnie, ce qui rend difficile toute conclusion quant à ses avantages, a averti un expert interrogé par le journal.

Les chats, par exemple, à la différence des chiens, omnivores, sont des «carnivores stricts» et dépendent d'éléments nutritifs spécifiques trouvés principalement dans la viande, tels que la taurine, la vitamine A et l'acide arachidonique.