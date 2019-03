Xi Jinping serait arrivé en France... avec son lit

Arrivés dimanche sur la Côte d'Azur en provenance d'Italie, le Président chinois et sa femme sont descendus à l'hôtel Negresco, à Nice, où le couple présidentiel occupait l'une des suites les plus prestigieuses. Évoquant des rumeurs, Nice-Matin écrit que le lit de Xi Jinping a été lui aussi amené de Chine.

© Sputnik . Irina Kalashnikova Dîner pour Xi Jinping à l'Élysée: Macron a une surprise pour le Président chinois

Toujours selon des rumeurs, avant l'arrivée de Xi Jinping, deux gros-porteurs ont atterri à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur en provenance de Pékin via Rome, première étape du déplacement de Xi Jinping en Europe.

Quant aux autres particularités de cette visite, la délégation chinoise a réservé deux étages de l'hôtel qui d'ailleurs a refusé la demande de l'entourage du Président chinois de privatiser l'intégralité du bâtiment.

Xi Jinping est arrivé lundi matin à Paris et a été ensuite accueilli sous l'Arc de triomphe par Emmanuel Macron. Après un entretien et une conférence de presse, les deux Présidents doivent dîner en présence de 200 invités, dont les acteurs Alain Delon, Gong Li et Hélène Rollès, d'Hélène et les Garçons, populaire en Chine.