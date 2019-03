Melania Trump est la «meilleure ambassadrice de Slovénie», selon un ambassadeur slovène

La Première dame des États-Unis, Melania Trump, «est une parfaite ambassadrice de Slovénie». Grâce à elle, de plus en plus de personnes dans le monde connaissent ce pays, a déclaré à Sputnik l'ambassadeur slovène en Russie, Branco Rakovec.

«Melania Trump a aidé la Slovénie par le seul fait d'informer davantage de personnes dans le monde sur notre pays. Je suis donc certain que plus de personnes aux États-Unis, et pas seulement là-bas, savent où se trouve la Slovénie . En ce sens, c'est un fait réjouissant pour nous. Melania Trump est une parfaite ambassadrice de Slovénie. Nous sommes heureux que notre pays ait ainsi gagné en popularité, et nous sommes reconnaissants à Mme Trump», a-t-il indiqué.

Melania Trump est née dans la localité slovène de Novo mesto, à l'époque encore République socialiste de Slovénie au sein de la Yougoslavie. Ayant immigré aux USA il y a seulement vingt ans, elle y a obtenu une carte de résidente permanente en 2001 et la nationalité américaine en 2006.