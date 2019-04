Un aquarium haut de 24 mètres se fissure et inonde un centre commercial (vidéo)

Un aquarium contenant un million de litres d’eau et situé dans le centre commercial Oceania, à Moscou, s’est transformé mercredi en chute d’eau géante, l’incident a été filmé.

Sur une vidéo, on voit l’eau se déverser du haut de plusieurs mètres et inonder les étages inférieurs du centre commercial.

L’accident a eu lieu le jour où l’aquarium haut de 24 mètres a été remis en service après des travaux de plusieurs mois.

D'après les secouristes de Moscou, la fuite a été colmatée en quelques minutes et ne présente pas de danger pour les clients du centre commercial, qui a toutefois ouvert jeudi ses portes plus tard que d’habitude.

Construit autour d’un ascenseur panoramique, l’aquarium abrite 2.000 poissons de la mer Rouge et des océans Pacifique et Indien. On y trouve entre autres des murènes, des mérous géants, des balistes et des requins de deux mètres de long. Selon les médias, la fuite dans l’aquarium n’a pas porté préjudice aux poissons.