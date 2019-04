Des murènes mordent jusqu’au sang une quinzaine de vacanciers au Mexique (images)

Un groupe d'au moins 15 estivants passant leurs vacances de Pâques sur la plage de Platanitos, au Mexique, a été attaqué par plusieurs murènes dont le sérum est considéré comme toxique, selon le portail d'information Excelsior.

Les événements se sont produits le jeudi 18 avril.

Les baigneurs se trouvaient dans la mer lorsqu'ils ont senti des morsures douloureuses au niveau de leurs pieds. Après avoir quitté l'eau, ils ont constaté que ceux-ci saignaient. Ils ont dû obtenir une aide médicale.

La plage a été temporairement interdite d'accès.

​#Estados | Al menos 15 turistas fueron mordidos por serpientes de agua en Playa Platanitos en el municipio de Compostolela en el estado de Nayarit.https://t.co/PIHHVptEGp pic.twitter.com/6BzzugCvzw

— Diario Contrapeso Ciudadano (@ContrapesoC) 20 avril 2019

Les spécialistes ignorent pour le moment les raisons exactes de ce comportement agressif des murènes, qui d'habitude ne touchent pas les hommes. Des vibrations dans l'eau à cause d'un afflux massif de baigneurs en seraient probablement la cause. Selon Biopedia, cette espèce évite en général la confrontation et attaque uniquement pour se protéger.