L’un des plus grands prédateurs de la Terre filmé en train d’approcher un bateau (vidéo)

Un groupe de plaisanciers en Floride a repéré un grand requin blanc nageant à côté de son bateau et a filmé cette rencontre.

Le squale était long de près de trois mètres, relatent des médias locaux. Toutes les personnes à bord étant fascinées, le bateau l’a suivi pendant environ cinq minutes, a raconté le capitaine.

Le requin ne semblait pas se soucier de la proximité du bateau, a-t-il de plus déclaré, concluant par le fait qu’«il n’était pas agressif. Il ne semblait s'intéresser à rien de ce que nous faisions».

L’animal a fini par rejoindre les profondeurs.

Les grands requins blancs peuvent atteindre plus de 6 mètres de long et peser plus de deux tonnes. C’est le plus gros prédateur marin et l’un des plus grands de la Terre, après les cachalots et les épaulards.