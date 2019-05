Mort clinique: témoignages des revenus de «l’au-delà»

À les en croire, les personnes mortes cliniquement éprouvent des sensations très variées. Des miraculés les ont partagées sur le site Reddit.

D'aucuns décrivent ce laps de temps comme un sommeil profond après une journée pénible. Selon Bass_Thumper, il n'a eu aucune vision.

«Il n'y avait absolument rien. Pas de lumière, pas de souvenirs, rien. C'était comme si je n'avais pas existé pendant environ une heure. Tout le temps que j'ai passé m'a semblé être un instant. C'était un peu comme se téléporter dans le futur », a-t-il relaté.

Nombreux ont été ceux évoquant l'état de quiétude absolue qui les envahissait.

«Pour un instant j'ai eu l'impression de franchir le mur de la réalité et j'ai compris que tout sera bon», a raconté Veganconnor mort cliniquement après un accident de la route.

Duhbla, qui avait failli se noyer à l'âge de 9 ans, se souvient que pendant qu'il était inconscient il flottait dans un espace rempli d'étoiles et que cela ressemblait à une soupe de tout ce qu'il avait jamais vu, entendu, goûté et senti, en un mot une «soupe de souvenirs».

Des apparitions, cela arrive également. Le père Canonboy621 lui a raconté qu'au moment de sa mort clinique, il cueillait des bleuets avec sa mère, déjà morte à cette date, et sa sœur. Cette dernière, qui se trouvait à plus de 1.500 kilomètres de distance, s'est réveillé au milieu de la nuit, a éveillé son mari et lui a dit que quelque chose n'allait pas avec son frère. Avant son réveil, elle avait aussi vu un rêve dans lequel elle cueillait des bleuets avec lui et leur mère.