Le coup de cœur des internautes pour ce chat, un acteur venu de Chine (images)

Un chat, baptisé Ai Fei, qui habite dans la province côtière chinoise du Jiangsu, récolte chaque jour de plus en plus de vues de ses photos et vidéos que sa maîtresse Tang Chang poste sur le réseau social Instagram. Il a déjà plus de 30.000 abonnés. Le félin doit sa popularité à ses facultés à exprimer des émotions.

Tang Chang explique que le nom de son chat peut se traduire comme «le petit gros».



Certains utilisateurs ont déjà proposé de lui décerner un Oscar pour ses expressions et ses regards en réaction aux différentes situations du quotidien au cours desquelles il est filmé ou photographié par sa maîtresse.

Dans les commentaires, les internautes l'ont déjà comparé au personnage qu'incarne Leonardo Di Caprio dans le film «Titanic».