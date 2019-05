Moitié du plus vieux couple marié dans le monde, il décède à l’âge de 108 ans

Au Japon, l’époux du plus vieux couple marié au monde est décédé, à l’âge de 108 ans, d’une insuffisance cardiaque. Au moment de sa mort, Masao et Miyako Matsoumoto avaient vécu ensemble 81 ans et 201 jours.

Le Japonais Masao Matsoumoto qui a été l'époux de Miyako au sein du plus vieux couple marié dans le monde, avec un âge combiné de 210 ans, est décédé à l'âge de 108 ans dans la ville de Takamatsu d'une insuffisance cardiaque, selon l'agence de presse Kyodo. Au moment de la mort de Masao, son épouse Miyako et lui avaient vécu ensemble exactement 81 ans et 201 jours.

Les Matsumoto n'ont jamais réussi à célébrer leur mariage comme il l'aurait fallu, le Japon étant alors engagé dans la guerre et Masao envoyé à l'étranger en tant que soldat, mais cela ne les a pas empêchés de fonder une grande famille, qui comprend, entre autres, un 25e arrière-petit-fils né le mois dernier.

Auparavant, le Guinness Book des Records avait confirmé que Masao Matsumoto et son épouse Miyako, âgée de 102 ans, mariés depuis octobre 1937, étaient les plus vieux époux au monde, selon le journal The Hindu.