Un python de six mètres de long a mutilé une femme (photo)

Une femme de 47 ans sortait les poubelles quand elle s’est retrouvée face à un python. Le serpent d’environ six mètres de long s’est enroulé autour de sa jambe.

Quand ses deux fils adolescents ont entendu les appels au secours de leur mère, ils se sont précipités pour l’aider mais n’ont pas réussi à la libérer des anneaux du reptile. Quelques voisins sont venus en renfort et ont tué le serpent avec des machettes. Le python mort a été enterré près de la maison, indique le portail.

Un des témoins a alerté la Protection civile. Les secours sont arrivés environ 40 minutes plus tard et la femme a été hospitalisée avec des blessures à la jambe, à la main et à la tête. «Ma mère est toujours traumatisée. Elle a l'air faible», a confié l’un des fils de la victime.

FRIGHT OF HER LIFE: Python coils itself around Malaysian woman's leg https://t.co/zUXXYivd9C pic.twitter.com/aVRw5RUPuG — AsiaOne (@asiaonecom) 27 мая 2019 г.

© Sputnik . Vladimir Pesnya Un serpent attaque à l’œil un homme venu rendre visite à son ami (vidéo)

L’officier de la Protection civile a déclaré que la maison de cette femme était située à proximité d'un marécage, d’où venait probablement le serpent.

Bien que le python ne soit pas un serpent venimeux, et qu’il n’attaque l’homme qu’assez rarement, il peut représenter un danger. Un animal de grande taille et particulièrement affamé peut ainsi étrangler et avaler entièrement un enfant, voire même un adolescent.