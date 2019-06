Leur centre commercial inondé, des musiciens rejouent Titanic (vidéo)

Une vidéo récente montrant les musiciens d’un centre commercial interpréter la chanson My Heart Will Go On, alors que l’eau de pluie s’écoule du plafond et inonde le magasin, a largement été partagée sur Internet.

Se está inundando Plaza Patria en Guadalajara y los músicos empezaron a tocar la de Titanic JAJAJAJAJAJAJAJAJA I’M SCREAMING pic.twitter.com/VPZ5kGbmQ5 — Cagua lulco (@EsauGv) 9 juin 2019

​Il s’agit du centre commercial Plaza Patria de la ville mexicaine de Guadalajara sur laquelle de fortes pluies se sont abattues début juin. Les pluies ont notamment endommagé le toit du centre commercial.

Le choix de la chanson My Heart Will Go On de 1997 renvoie au film de James Cameron où l’orchestre joue sans relâche jusqu’à ce que le Titanic sombre dans l’océan. Quand l’eau atteint les ponts supérieurs, l’un des musiciens déclare: «Messieurs, ce fut un privilège de jouer avec vous ce soir».

Les vrais musiciens du paquebot transatlantique Titanic, qui ont joué jusqu'au bout pour prévenir les effets de la panique et ont tous péri dans le naufrage du 14 avril 1912, ont interprété d’autres airs, mais le débat autour de la dernière composition jouée avant la disparition du paquebot n’a toujours pas été tranché.