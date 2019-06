«Pour ne pas s’ennuyer en se suspendant la tête en bas»: un Chinois invente une machine à laver les cheveux (vidéo)

Geng Shuai, célèbre pour ses inventions plutôt loufoques, a partagé une vidéo de sa dernière création. Après le casque de chevalier pour poulet et le doigt de fer qui permet d’exploser des verres à shot en une pichenette, il a mis au point un dispositif spécial qui permet de retourner une personne la tête en bas et de lui laver les cheveux.

«Cette machine peut parfaitement laver et sécher vos cheveux pendant que vous faites le poirier», a déclaré l’inventeur dans la vidéo de présentation de ce nouveau gadget.

Geng Shuai est parfois surnommé «l’inutile Edison», en référence au célèbre inventeur Thomas Edison.

Pour démontrer personnellement la qualité du dispositif, Shuai se bouche le nez, place un tube en plastique dans sa bouche pour respirer sous l’eau et appuie sur un bouton pour que la planche de la table se soulève et que sa tête se retrouve dans un réservoir transparent.

Grâce à une vanne, l’eau commence à remplir ce réservoir, un panneau installé au fond commençant à tourner en créant un courant qui lave les cheveux.

L’invention est par ailleurs complétée par un système de séchage. Une fois que le réservoir est à nouveau vide, l’inventeur appuie sur un autre bouton qui y propulse de l’air chaud.

«Vous voyez? Mes cheveux sont tellement volumineux et naturels après un lavage de cette façon», dit-il.

La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, avec déjà plus d'un million de vues et plus de 20.000 commentaires. L’inventeur a plus de 3.3 millions de fans sur l’application chinoise de live streaming Kuaishou et environ 1.5 million sur Weibo.