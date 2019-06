Ce voyageur non enregistré s’est glissé à bord d’un avion à destination d’Hawaï (vidéo)

Un petit serpent a été capturé à Hawaï après qu’il a réussi à embarquer dans l’avion en se dissimulant dans le sac à dos d'un touriste qui, depuis la Floride, se rendait sur l’île de Maui, dans l'archipel d'Hawaï. Le reptile a été filmé une fois découvert.

Il a été capturé par un responsable du Département des terres et des ressources naturelles d'Hawaï, selon les autorités. Noir et non venimeux, il s’était apparemment glissé dans le sac avant le vol. Jeune et mesurant environ 30 centimètres, il pourrait atteindre à l’âge adulte près de deux mètres de long. Il ne représente cependant aucun danger pour l’homme.

Le touriste de 20 ans, originaire de Virginie, a déclaré qu’il ignorait tout de ce serpent jusqu’à ce qu’il ne glisse hors de son sac.