Manger du poisson peut provoquer un cancer pour une raison liée à l’homme

Avec la consommation de poisson, des microplastiques peuvent s’accumuler dans l’organisme humain et provoquer un cancer, affirment les chercheurs de l’Institut océanographique de l’Académie des sciences de Russie. Il existe aussi des risques pour le système reproducteur.

Les déchets plastiques sont dangereux non seulement pour les animaux mais également pour les humains, affirment les chercheurs de l’Institut océanographique de l’Académie des sciences de Russie.

Ils indiquent que les microplastiques présents dans l’organisme humain suite à la consommation de poisson peuvent provoquer un cancer et des maladies du système reproducteur.

Lors d’un séminaire du Conseil écologique sino-russe qui s’est déroulé les 18 et 19 juin, les scientifiques russes ont présenté les résultats de leur étude, dans le cadre de laquelle ils avaient examiné des échantillons de déchets retrouvés en Arctique et en Antarctide. Ils ont découvert que le plastique était recouvert de micro-algues consommées par les poissons, et que ceux-ci l’ingurgitaient donc.