Elle est expulsée de l’avion à cause de son décolleté plongeant

Une Britannique de 31 ans n’a pas pu revenir au Royaume-Uni depuis Malaga (Espagne) en prenant le vol EasyJet qu’elle avait planifié. Selon ses déclarations, l’hôtesse de l’air lui a interdit de rester à bord à cause de ses vêtements qui ne correspondaient pas au code vestimentaire de la compagnie.

Le Sun rapporte qu’elle portait une blouse en tissu partiellement transparent avec un large décolleté. La femme a reconnu qu'elle n'avait pas de soutien-gorge. Après la remarque de l’hôtesse, elle a essayé de se couvrir avec le pull de son compagnon mais a pourtant été escortée hors de l’avion.

There's a 31-year-old woman named Harriet Osborne from Suffolk, England. And she was recently kicked off a flight home from Spain on the airline EasyJet because the flight attendants said her shirt was TOO REVEALING. https://t.co/mz7abmOclb — 94.5 The Buzz (@945thebuzz) 1 juillet 2019

«Cette hôtesse de l’air m’a prise à partie devant l’avion tout entier et a dit que je n’étais pas autorisée à rester en portant ce top. Elle m'a dit: "Oh non, déplace-toi sur le côté" et a essayé de me couvrir avec mes mains. On m'a escortée hors de l'avion. J'étais choquée. C'était tellement sexiste», a-t-elle raconté.

Elle a dû dormir sur le sol de l'aéroport de Malaga avant de prendre un autre vol le lendemain et s’est plainte de la réaction des policiers espagnols qui n’ont pas pris sa situation au sérieux.

Les représentants d'EasyJet ont précisé leur version de l’incident. Ils ont noté que la jeune femme avait été expulsée à cause d'un comportement inapproprié et d'insultes envers l'un des employés, et non pas à cause de sa tenue.

«Nos équipages à bord et au sol sont formés pour évaluer toute situation et pour agir rapidement et correctement. Nous ne tolérons aucun comportement abusif ou menaçant envers nos employés», a expliqué le représentant de la compagnie aérienne.