Un ex-combattant de MMA canadien neutralise le voleur présumé de son véhicule à l’aide d’un étranglement

La maîtrise du jiu-jitsu brésilien a permis à l’ancien combattant de MMA canadien Chad Freeman d’appréhender un criminel présumé, annonce la chaîne de télévision CTV News Vancouver.

Lundi 8 juillet, M.Freeman a été réveillé tôt le matin par sa fille qui lui a dit que sa camionnette avait été volée. Toutefois, cinq heures plus tard, un ami a repéré le véhicule non loin de sa maison. Arrivé sur place, le combattant a décidé d’agir seul.

«Je me suis précipité vers lui. Il était assis par terre et j'ai posé mon genou sur son ventre et je l'ai collé au sol», a-t-il déclaré à la chaîne.

Selon Freeman, l’homme a commencé à fouiller dans une poche et ne lui a laissé pas le choix.

«Je n'ai pas pris de risque et j’ai utilisé son col pour l’étrangler; nous appelons cela l'étranglement croisé. J'ai dit:"si tu remues, ce sera juste pire"», a-t-il poursuivi.

Malheureusement pour lui, l'homme a continué à bouger et l’ancien champion a dû le neutraliser.

Lors de la perquisition, la police a retrouvé deux couteaux, des drogues et une barre métallique pouvant servir d'arme.

Possédant une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, Chad Freeman est connu pour ses performances à la King of the Cageet (KOTC) et à Bellator. Il a remporté huit victoires et subi six défaites. Il a mis fin à sa carrière en MMA en 2014.