«Sortie de l’obscurité»: une méduse géante repérée près du littoral britannique – vidéo

Une vidéo spectaculaire montrant une méduse Rhizostoma pulmo d’un mètre et demi a été filmée au large de la ville de Falmouth, en Angleterre, écrit le Guardian.

Le cnidaire a été repéré par la biologiste Lizzie Daly et le cinéaste Dan Abbott qui réalisaient une vidéo pour la série documentaire Wild Ocean Week.

«Je n’en ai jamais vu une aussi grosse. […] Nous avions vu quelques petites méduses dans un magnifique récif à proximité, puis cette immense et belle méduse est sortie de l’obscurité. Je l’ai regardé deux fois et je me suis demandé s’il s’agissait d’une espèce d’un mètre et demi de long», a déclaré Mme Daly.

Des milliers de créatures de ce genre traversent chaque année l'océan Atlantique vers les eaux côtières chaudes de l'ouest du Royaume-Uni et finissent souvent échouées sur les plages en mai et juin, indique le quotidien,

Selon le Dr Michele Kiernan de l'Association de biologie marine de Plymouth, les scientifiques ont peu d’information sur les méduses Rhizostoma pulmo, y compris sur les endroits où elles passent les premiers étapes de leurs vie.