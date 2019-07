Des grands requins blancs rôdent en nombre dans une baie aux USA

Alors que les amateurs de plage, les habitants et les médias locaux sont enthousiasmés par la présence de ces poissons près de chez eux, des scientifiques s’efforcent de comprendre pourquoi un groupe de grands requins blancs, le plus grand poisson-prédateur du monde, se sont retrouvés dans la baie de Monterey, en Californie.

Salvador Jorgensen, chercheur à l'aquarium californien de Monterey Bay, en collaboration avec des chercheurs des universités locales, s’efforce de marquer et suivre les requins blancs afin de mieux comprendre comment ces grands et anciens prédateurs marins font face aux changements climatiques. Il a ajouté que le réchauffement des températures océaniques, provoqué par la crise climatique, aurait pu attirer les requins dans des régions auparavant trop froides pour eux.

​​Néanmoins, les experts notent également que le groupe de requins ne présente que peu de risques pour les humains. Les requins blancs adultes, qui peuvent atteindre six mètres de long, sont des superprédateurs qui chassent les mammifères marins comme les otaries et les phoques. Les jeunes sont deux fois moins gros et se nourrissent exclusivement de petits poissons et de calmars. Donc, ils ne présentent généralement pas de menace pour les humains.

Les grands requins blancs juvéniles résident généralement dans les eaux douces du sud de la Californie, près de la frontière américano-mexicaine. Mais les poissons ont migré de plus en plus vers le nord ces dernières années, ce qui a conduit à les observer plus fréquemment dans la baie de Monterey depuis 2014.

En effet, à la fin du mois de juin, un grand requin blanc a été aperçu dans cette baie juste à côté d’un homme qui se livrait à la natation sans remarquer sa présence.