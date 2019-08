Le littoral israélien «envahi» par le plus grand spécimen de requins du monde - vidéo

Au cours des six dernières semaines, des écologistes ont repéré quatre requins-baleines au large des côtes d’Eilat, rapporte le Times of Israël. Un évènement rare pour les environs.

Quatre requins-baleines, le plus gros poisson au monde, ont été repérés par des spécialistes au cours des six dernières semaines au large des côtes d’Eilat, écrit le Times of Israël.

​Habitant les mers tropicales à travers le monde, aucun requin-baleine n’avait pourtant été observés près du littoral israélien l’année dernière.

Quelle est la raison?

Pour le président de Sharks in Israel et doctorant à l’École des sciences de la mer de l’Université de Haïfa, Adi Barash, la raison n’est pas évidente, explique le Times of Israël.

Ce groupe qui surveille essentiellement requins et raies au large de la côte méditerranéenne depuis cinq ans, n’observe la mer Rouge dans le sud d’Israël que pour la deuxième année.

M.Barash a indiqué que les données obtenues devaient être comparées aux observations sur le plancton recueillies par l’Institut interuniversitaire des sciences de la mer de l’Université hébraïque d’Eilat.

Pas dangereux pour l’homme

Pouvant atteindre 15 mètres de long et peser 34 tonnes, le requin-baleine vit 80 ans. Il ne représente aucun danger pour l’homme. Pourtant, il s’agit d’une espèce en voie de disparition, notamment à cause de la pêche aux ailerons.