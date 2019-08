Une Canadienne échappe à un puma en le mettant en fuite avec du Metallica – vidéo

Une habitante de Vancouver a réussi à chasser un puma qui la guettait en lançant une chanson de Metallica sur son téléphone, relate le média vicnews.com.

Elle promenait son chien le 23 juillet sur un chemin forestier au sud de Duncan quand elle a rencontré un puma. «J'avais juste l'impression d'être surveillée, a-t-elle déclaré. J'ai regardé à droite et [j’ai vu qu’]il était là».

Un moyen efficace

Elle s’est arrêtée mais le prédateur a continué à s’approcher. Elle lui a alors dit: «Hé, arrête ça» et il s’est arrêté. C’est là qu’elle a commencé à filmer, tout en criant: «Va-t’en», «Je vais me battre», etc.

Mais rien de tout cela n’a été vraiment utile, jusqu’à ce qu’elle ne sorte son portable et ne lance du heavy metal. «J’ai rapidement parcouru mon iTunes et trouvé Metallica «Don’t Tread On Me», a-t-elle expliqué. «Dès que cela a commencé à jouer, il s'est enfui dans la forêt».

Nul ne sait si Metallica a entendu parler de cette histoire et si les membres du groupe composeront une chanson sur les pumas…