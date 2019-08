Après avoir failli mourir, cette Britannique ne veut plus remettre les pieds dans un jacuzzi

Une Britannique qui était entrée dans un jacuzzi quelques heures après s’être coupée à la jambe y a attrapé un sepsis ainsi que la gangrène et a failli être amputée, selon le Mirror. Elle dit ne plus jamais vouloir mettre les pieds dans un bain à remous.

Une Britannique de 46 ans a failli perdre ses jambes après être entrée dans un jacuzzi, relate le Mirror.

La femme, qui s’était accidentellement blessée avec un rasoir à la jambe droite, a utilisé le bain à remous d’un ami.

Le lendemain, elle s’est réveillée couverte d'éruptions cutanées rouges causant une forte douleur.

Une biopsie a révélé qu’elle avait contracté un sepsis dû à une bactérie se trouvant dans l'eau. Cette dernière avait pénétré dans son sang par la minuscule blessure de 2 mm qu’elle s’était faite en se rasant les jambes.

Alors que sa peau commençait à se détériorer, les médecins l’ont préparée à la possibilité de devoir retirer de grandes surfaces d’épiderme infecté, voire de lui amputer les deux jambes.

En fin de compte, les médecins lui ont administré un cocktail d'antibiotiques pendant 21 jours, ce qui lui a sauvé les jambes. Après trois semaines passées à l'hôpital, elle a finalement été autorisée à rentrer chez elle, jurant de ne jamais entrer à nouveau dans un jacuzzi.

«Entendre que je pouvais mourir à cause d'une petite coupure sur la jambe après m'être relaxée dans un bain à remous était incroyable, et pourtant j'étais là. Je ne mettrai plus jamais les pieds dans un bain à remous, et cela me fait peur chaque fois que je vois des gens y entrer», a-t-elle confié au Mirror.