Il suit des lions à la trace, sans se rendre compte de leur présence à quelques mètres – vidéo

Une vidéo montrant la rencontre surprise entre huit lions et un guide de safari de l’émission SafariLIVE, Steven Faulconbridge, a été filmée en direct dans la réserve de Sabi Sands, en Afrique du Sud, et publiée sur le compte Facebook de SafariLIVE.

Pendant l’émission, M.Faulconbridge avait pour but de trouver une meute de lions. On le voit descendre de son véhicule à un croisement après avoir repéré des traces dans le sable. Le guide avance, tête baissée, sans faire attention aux taches jaunes dans la brousse à gauche. Et soudain, huit lions et lionnes surgissent des herbes hautes non loin de lui.

M.Faulconbridge fait marche arrière et continue à parler en regardant la caméra. «Bon, nous venons de tomber sur une meute de lions […]. Les traces d’aujourd’hui étaient fraîches, très fraîches et comme vous pouvez le constater même extrêmement fraîches», dit-il.

La vidéo publiée par SafariLIVE sur Facebook est accompagnée de la légende: «C’est donc vrai, dans la région sauvage, on ne sait jamais ce qui nous attend».