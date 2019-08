Un requin attaque deux fois une femme qui se baignait dans une baie à Hawaï

Une femme a été hospitalisée après l’attaque d’un requin à Hawaï, a relaté CBC News. Elle a été mordue deux fois pendant qu’elle nageait dans la baie de Kealakekua à l’ouest de l’île principale, a informé la police hawaïenne. C’est la 18e attaque de requin contre un homme dans la région, a estimé l’université nationale de Floride.



Mordue dans le dos et à la hanche droite, la victime a été transportée à l’hôpital en urgence absolue. L’incident a eu lieu à 45 mètres de la côte. Selon un agent de police, après l’attaque, le requin agresseur demeurait encore près de la plage et les forces de l’ordre essayaient d’écarter les gens de l’eau. Des témoins ont affirmé que c’était un requin récifal à pointe noire d’environ deux mètres de long, a-t-il ajouté.«Selon un pêcheur local , lors de cette période de l’année, il y a beaucoup de poissons dans cette zone, ce qui attire beaucoup de requins et dauphins», a expliqué le policier hawaïen. De plus, la visibilité dans l’eau est mauvaise à cause des hautes vagues, a-t-il estimé.