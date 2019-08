Une Saoudienne veut se séparer de son mari à cause de son amour «excessif»

Une Saoudienne a demandé le divorce à cause de l’amour «exagéré» de son mari. Ce dernier l’aidait à accomplir les tâches ménagères, ce qui avait choqué la femme, a relaté le Khaleej Times.

Celle-ci a dit devant un tribunal à Fujaïrah qu’il était pénible de n’avoir aucune querelle avec son mari depuis un an de vie conjugale. Selon la Saoudienne, son époux n’avait jamais crié après elle, il était toujours gentil. Elle était aussi indignée par le fait qu’il l’aidait à nettoyer le foyer et à cuisiner bien qu’elle ne l’ait pas demandé.

«J’ai besoin d’une véritable discussion, même une querelle et pas une vie d’obéissance et sans fracas. Je voudrais tellement me disputer juste une fois, ce qui n’était pas possible avec mon mari romantique qui me pardonnait toujours et me couvrait de cadeaux», a-t-elle confié.

L’homme à son tour croit qu’il n’a fait rien de mauvais mais ne voulait au contraire n’être qu’un époux «parfait et gentil». Il a déclaré qu’un jour sa femme avait mentionné son poids excessif, ce après quoi il avait commencé à suivre un régime et à faire du sport.

Il a sollicité le juge pour que celui-ci demande à sa femme de retirer la plainte. «Ce n’est pas juste de juger un mariage après seulement une année. Chacun apprend de ses erreurs», a-t-il affirmé.

Finalement, le tribunal a reporté l’audience pour que le couple puisse se réconcilier.