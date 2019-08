Un ancien marin soviétique raconte l’histoire de sa lettre retrouvée dans une bouteille en Alaska

Début août, l’habitant de l’Alaska Tyler Ivanoff a partagé sur Facebook des photos d’une bouteille contenant un message en russe datant du 20 juin 1969 qu’il a retrouvée sur une côte de l’État. L’auteur de la lettre, un marin soviétique, y indiquait qu’il servait dans la «flotte russe du service de navigation de l’Extrême-Orient sur le navire Soulak».

Après avoir salué la personne qui trouverait la bouteille, il lui a demandé d’informer l’équipage de la trouvaille. La lettre terminait par un témoignage d’amitié: «Je vous souhaite une bonne santé, de longues années de vie et une navigation fortunée».

Retrouvée par des journalistes de Reuters, le marin en question, Anatoliy Botsanenko, âgé de 86 ans et habitant la ville de Sébastopol, raconte qu’il ne pouvait même pas imaginer que la bouteille jetée dans la mer d’Okhotsk aurait pu parcourir plus de 2.000 milles marins et atteindre la côte de l’Alaska.

«Mes amis ont commencé à dire: "le temps viendra où tout le monde nous oubliera et personne ne saura que ce navire et son équipage existaient. Mais si nous jetons une bouteille…», explique-t-il à Reuters.

Il a rappelé que c’était au plus fort de la guerre froide et que les relations entre la Russie et les États-Unis étaient tendues plus que jamais.

«Il n’y avait rien d’important dans ce message. Ce n’était qu’une salutation […]. Pourquoi nous ne pouvions pas envoyer de salutation à aucun pays. Et surtout aux Américains. Notre peuple a toujours aimé les Américains. Peu importe la situation politique», a-t-il conclu.