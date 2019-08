Il devient célèbre grâce à son pouce de 13 centimètres - vidéo

Une main tendue et un pouce en l’air… Cette vidéo aurait à peine attiré l’attention du public si elle n’avait pas suscité l’intérêt des spectateurs avec la longueur disproportionnée d’un doigt. Ce dernier mesure 13 centimètres, indique son propriétaire, Jacob Pina.

Le jeune homme a publié sur les réseaux sociaux plusieurs séquences montrant sa main atypique. Les images sont rapidement devenues virales, recueillant plus de deux millions de vues et lui apportant des milliers de nouveaux abonnés.

«Quand les gens voient mon pouce, ils s’étonnent et le comparent aux leurs, ça ne me dérange pas», explique le jeune homme. Et d’ajouter: «C’est toujours bien d'être différent et d’accepter sa propre nature».