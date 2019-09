Ces aliments pourraient vous protéger contre le cancer et les maladies cardiovasculaires

Des chercheurs de l’université Edith-Cowan, en Australie, ont confirmé que les aliments riches en flavonoïdes tels que les pommes ou les boissons à base de plantes pouvaient protéger contre les maladies cardiovasculaires ou certains cancers, car les flavonoïdes sont connus pour leurs vertus antioxydantes, rapporte ScienceDaily.

Les scientifiques ont fait ce constat en se basant sur une étude de régimes alimentaires de 53.048 personnes sur 23 ans.

Bénéfique pour les personnes à risque élevé

En outre, la consommation de flavonoïdes serait aussi valable chez les publics à risque élevé comme les fumeurs ou les buveurs.

Combien de flavonoïdes par jour?

En fait, selon les auteurs, «la consommation d’alcool et le tabagisme augmentent l’inflammation et endommagent les vaisseaux sanguins. Or, il a été démontré que les flavonoïdes étaient anti-inflammatoires et amélioraient la fonction des vaisseaux sanguins». Cependant, les chercheurs ont avoué: «Cela ne réduit pas le risque à zéro. Mais cela pourrait être un moyen novateur d’atténuer le danger encouru, tout en encourageant les personnes à arrêter le tabac et à réduire leur consommation d’alcool ».

Les scientifiques recommandent de consommer environ 500 mg de flavonoïdes par jour.

«Ce qui est important, c’est de consommer différentes variétés de flavonoïdes. Ceci est facilement réalisable par le régime alimentaire: une tasse de thé, une pomme, une orange, 100g de myrtilles et 100g de brocoli fourniraient plus de 500 mg chaque jour», expliquent les scientifiques.