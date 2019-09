Il est resté impassible face à un voleur armé. Comment? Il s’explique

Il a été proclamé «l'homme le plus calme du monde». Ce témoin d’un hold-up est resté impassible face aux menaces de l’assaillant, mettant ce dernier dans l'embarras. Il déconseille pourtant de suivre son exemple.

Tony Tovar est devenu une sensation nationale en tant qu’«homme le plus calme du monde», le mois dernier, après avoir allumé une cigarette sous la menace d'un pistolet alors que son bar de quartier était la cible d’un hold-up.

M.Tovar, 57 ans, avait l'air extraordinairement serein alors que les autres clients de ce bar de Saint-Louis (Missouri) suivaient les ordres du voleur.

L’homme était au téléphone lorsque le malfaiteur est entré et a pointé son arme sur lui. «Il cherchait mon téléphone et je me suis dit que cela n'arriverait pas», a raconté le courageux consommateur de boisson.

«Parfois, il suffit de tenir tête à de tels voyous», a-t-il confié à l’Inside Edition.

Un comportement déconseillé à tout le monde

Il a osé lancer au malfaiteur: «J'ai deux dollars et c'est pour ma prochaine bière». Et d’ajouter: «Tant que tu es là-bas, pourquoi ne me sers-tu pas?». Ce à quoi le voleur a répondu: «Non! Servez-vous vous-même!».

Après avoir dérobé de l'argent auprès d'autres clients, le voleur a forcé le barman à ouvrir la caisse. Il a pris 200 dollars tandis que M.Tovar restait assis à sa place.

Cependant, cet habitué au calme olympien déconseille de suivre son exemple: «Si vous ne voulez pas vous faire du mal et que vous n’êtes pas sûr, obéissez», a-t-il déclaré.