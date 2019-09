Un motocycliste donne un coup de pied à une voiture, son karma le rattrape - vidéo

Un motard ayant frappé sans raison apparente avec son pied une voiture qui attendait au feu rouge a été rattrapé par son karma. Après avoir perdu l'équilibre, il est tombé sur le bas-côté, s'égratignant un genou et éraflant sa moto.

La scène s’est produite il y a peu à San Diego, en Californie. Un motocycliste ayant asséné sans aucune raison apparente un coup de pied à une voiture qui attendait au feu rouge a finalement regretté son geste. Une vidéo immortalisant la scène a été publiée sur YouTube.

La séquence montre des voitures attendant le feu vert, alignées sur deux voies. Un motocycliste qui semble sortir de nulle part s’est glissé entre les voitures, agaçant ainsi les automobilistes, avant de distribuer un coup de pied à une Mini Cooper, dans la file parallèle, atteignant le rétroviseur droit.

On ignore les motifs de son geste. Mais le karma ne s’est pas fait attendre. Propulsé par sa propre frappe, le motard a perdu l'équilibre, faisant dévier sa moto sur le bas-côté et tombant au sol. En outre, il s'est égratigné un genou et a abîmé sa moto.

À en juger par la détermination avec laquelle la Mini Cooper a changé de voie et a poursuivi le motard, il n’est pas à exclure que les ennuis de cet homme ne se soient pas arrêtés là.