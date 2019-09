Une Américaine souhaite ressembler à Kim Kardashian mais l’opération tourne au «cauchemar»

Une habitante de Los-Angeles a dépensé plus de 500.000 dollars en chirurgie esthétique pour ressembler à Kim Kardashian.

Au total, l’Américaine de 27 ans a subi près de 20 opérations. Pour ajuster son physique à celui de son idéal de beauté, la jeune femme aura eu recours à plusieurs opérations, notamment pour augmenter le volume de ses fesses et cuisses, se faire retirer huit côtes et procéder à des implants pectoraux. Quant à son visage, elle a fait un lifting et un remplissage des joues pour accentuer ses pommettes. Elle a aussi fait retailler son nez et s’est fait mettre des facettes dentaires.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Pamplona (@jenniferpamplona) 24 Мар 2019 в 9:00 PDT

Une opération peu réussie

Cependant, sa dernière opération n’aura pas été une réussite. Désireuse de booster ses lèvres, la femme a fait une réaction allergique. Après celle-ci, elle avait la bouche enflée qui saignait, l’obligeant ainsi à rester chez elle.

«Face au résultat final, je n’y ai pas cru. Mon physique a été complètement abîmé. On m’a fait des lèvres de poisson», a-t-elle dit aux journalistes.

Deux jours plus tard, elle a essayé de remédier à son erreur et a demandé aux spécialistes d’éliminer des fillers. Mais l’opération n’a pas porté ses fruits et les lèvres de la patiente se sont «desséchées» pour ressembler «un ballon dégonflé», comme l’a déclaré la femme.

Elle a alors annoncé qu’elle ne ferait plus jamais appel à la chirurgie esthétique.

«Je voudrais que mon histoire serve d’exemple pour chaque fille qui rêve de grosses lèvres. Ce n’est pas du tout joli. Tout cela a été un véritable cauchemar», a-t-elle conclu.