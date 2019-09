Le combat pour un nouveau-né gnou entre sa mère et des chacals filmé par des touristes

Un affrontement opposant des chacals et une gnou pour son nouveau-né a été filmé par des touristes dans le parc national Kruger, en Afrique du Sud. Les canidés ont mis en place une stratégie qui semble avoir marché malheureusement pour le petit attaqué par les prédateurs.

Au parc national Kruger, en Afrique du Sud, des touristes ont filmé un combat rare pour un nouveau-né gnou entre sa mère et deux chacals. La vidéo a été postée sur la chaîne YouTube Kruger Sightings.

La séquence commence par la gnou qui garde son petit allongé par terre alors que deux chacals arrivent. Sur la vidéo durant près de cinq minutes, les deux prédateurs attaquent le petit gnou chaque fois que l’un d’entre eux distrait sa mère. Dès qu’elle s’écarte de son bébé pour repousser l’un des assaillants, le deuxième canidé se lance contre le petit et essaye de le mordre.

«Il semblait que les chacals planifiaient leurs mouvements de manière stratégique», commente Jaime Letts, l’auteur de la vidéo.

Plusieurs fois, le petit gnou a essayé de se mettre debout mais il est tombé soit parce qu’il n’avait pas encore assez de force, soit parce qu’il était bousculé. Une fois, il a été violemment percuté par sa mère qui voulait encorner un chacal en train de mordre son petit.

Malgré le fait que la mère n’a pas lâché et continuait de repousser les chacals, ils ont réussi à mordre plusieurs fois assez sérieusement le petit. Vers la fin de la séquence, il est possible de voir une blessure saignant sur son flanc. La vidéo se termine avec le petit allongé et sa mère qui lèche ses blessures. Les touristes qui ont filmé la vidéo ont conclu:

«Après le dernier coup, nous avons réalisé que c'était probablement fini pour le petit et que nous ne pouvions plus supporter d’observer cette scène. Nous sommes partis et j'étais en larmes.»