Grâce à une illusion d’optique, une femme «s’est dotée» de fesses de taille Kardashian – image

Une image prise lors de noces en Jamaïque a été largement partagée sur Twitter. L’auteur de la photo, Truman Burbank, a publié une scène où il était avec sa fiancée, avec des rangs de chaises vides.

«Ce moment où un mariage en Jamaïque a commencé à l’heure», a-t-il ironisé sur l’inclination des habitants locaux à arriver en retard dans la légende.

Mais ce n’était pas l’absence des invités qui a attiré l’attention des internautes. Les fesses de la fiancée paraissaient énormes et certains ont dit avoir pensé qu’elle «soit à moitié cheval».

That one time when a Jamaican wedding started on time pic.twitter.com/BVYtGeSf4d — Truman Burbank (@BrandoAttacks) September 16, 2019

Cependant, à regarder de plus près, ce ne sont ni des fesses, ni les siennes. Devant la femme, il est possible de remarquer une autre femme se pencher vers le sol, habillée d’ailleurs d’une robe de couleur rose et non blanche. Après un examen plus scrupuleux, les internautes se sont accordé que l’illusion était due à l’angle de l’image.