Un requin blanc de 3m «voyage» dans les eaux du Canada

Le requin blanc de près de 3 mètres a été détecté dans les eaux des Maritimes, au large de la côte sud-est du Canada, rapporte Radio-Canada.

Ce mâle de 195 kilos faisait route ces dernières heures vers l’ouest, en provenance du nord-est de la Péninsule acadienne. Jeudi matin, il a été repéré entre Belledune et Charlo.

Une équipe de chercheurs a marqué le requin le 26 février en Caroline du Sud. Ils l’ont prénommé Brunswick en hommage aux habitants du comté de Brunswick, dans l’État de Géorgie.

D’autres habitants marins d’exception

Brunswick n’est pas le seul de son espèce à avoir été observé dans les eaux des Maritimes. Cinq autres grands requins blancs ont été détectés par les chercheurs au large du Cap-Breton, en Nouvelle- Écosse, depuis le 14 septembre.

L’un des plus impressionnants est Murdoch: 4,2 mètres pour plus de 600 kilos. Mais le plus grand reste Unama’ki avec ses 4,7 mètres.