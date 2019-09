Un bateau contraint de changer de cap par des ours polaires agressifs – vidéo

Deux ours polaires se sont approchés d’un chaland naviguant sur la mer de Kara, dans l’océan Arctique, forçant le capitaine à changer de cap, à en juger par une vidéo publiée par une agence de presse régionale.

L’enregistrement montre deux ours nager à côté du bateau et gronder à plusieurs reprises:

Le chaland commence alors à manœuvrer lentement pour augmenter la distance qui le sépare des ours.

«Nous avons décidé de nous éloigner pour ne pas irriter les animaux», explique l’auteur de la vidéo.

Invasion d’ours polaires dans la Nouvelle-Zemble

En février, les autorités de l’archipel russe de Nouvelle-Zemble, en mer de Barents, qui compte près de 3.000 habitants, ont décrété l’état d’urgence face à l’«invasion» de dizaines d’ours polaires agressifs

Reconnus comme une espèce en danger, les animaux attaquaient les gens dans la rue et s’introduisaient dans des immeubles. Ce phénomène est lié notamment à la fonte des glaces dans l’Arctique qui force les ours à passer plus de temps à la recherche de nourriture et à s’aventurer vers les zones habitées par l’homme.