Kiss annonce un concert sous-marin exclusif pour les requins

Le groupe de rock Kiss s’apprête à se produire en mer… devant de grands requins blancs et des fans, annonce leur site officiel.

Kiss et leurs fans voyageront le 18 novembre dans des bateaux au large des côtes du sud de l'Australie, dans l’océan Indien. Tandis que le groupe restera sur un navire, leurs inconditionnels, venus à bord d’un second bateau, seront sous l’eau dans un engin sous-marin avec vue panoramique et placé dans une zone connue pour être fréquentée par les requins.

Des basses fréquences pour faire plaisir aux prédateurs

En utilisant des haut-parleurs sous-marins, les chansons de Kiss pourront être audibles par les humains ainsi que par les squales.

«Les requins sont attirés par les basses fréquences et donc par le rock'n’roll», a déclaré le chanteur et guitariste Paul Stanley à Associated Press.

Le billet coûte 50 dollars. Ce concert de bienfaisance inclura au moins quatre chansons.

Les concerts sous-marins ne sont pas pour autant quelque chose de nouveau. Un festival de musique sous-marine se tient ainsi depuis 35 ans dans l’archipel Keys en Floride, rappelle l’AP.