Un chien retrouvé sous les débris d’un bâtiment effondré un mois après l’ouragan Dorian - vidéo

Un mois après l’ouragan Dorian aux Bahamas, un chiot a été sauvé des ruines d’un bâtiment détruit par la catastrophe, rapporte CNN. L’animal a été retrouvé ce vendredi 4 octobre par les membres de l’organisation de sauvetage Big Dog Ranch Rescue à l’aide d’un drone au détecteur infrarouge.

Piégé sous un climatiseur après l’effondrement d’un immeuble, ce chiot de race mixte d’un an était au seuil de la mort, selon les secouristes. Le chien n’a survécu que grâce aux eaux de pluie, maigrissant jusqu’à ce qu’il n’ait plus que la peau sur les os et ne pouvant plus marcher.

Malgré son état désespéré, le chien a salué ses sauveurs en remuant la queue. Après avoir reçu des soins médicaux, le chien est en voie de guérison et porte maintenant le nom Miracle.

«Une fois rétabli, Miracle pourra être adopté, sauf si ses propriétaires viennent le réclamer», a déclaré un sauveteur, ajoutant que pour certaines familles qui avaient perdu leurs animaux lors de l’évacuation, cela pourrait être une belle occasion d’adopter un nouveau compagnon à quatre pattes.

Ouragan Dorian: le bilan aux Bahamas

Dorian s’est acharné notamment sur les Bahamas où le bilan des dégâts a compté 43 morts, selon Erica Wells Cox, la porte-parole du Premier ministre bahamien Hubert Minnis. Les vents ont soufflé à une vitesse de près de 300 km/h autour de son œil. Les destructions sont considérables: des centaines de maisons ont vu leur toit s'envoler, des voitures ont été immergées et des bateaux réduits en miettes. La Croix-Rouge a calculé que 13.000 maisons avaient pu être endommagées ou détruites.