Un éléphant retrouvé mort sur un crocodile - photos

Un guide zambien dans un parc national a découvert les cadavres d’un éléphant et d’un crocodile dans une position inhabituelle. Des experts qui ont examiné les carcasses ont conclu que les animaux seraient morts dans une bagarre. Les photos de cette scène macabre ont été publiées sur une page Facebook.

En Zambie, un guide du parc à safari de South Luangwa a retrouvé les cadavres d’un éléphant et d’un crocodile, pris dans une étreinte mortelle, alors qu’il était accompagné de plusieurs visiteurs et d’un représentant armé du Département zambien des parcs nationaux et de la faune sauvage. Les photos de cette scène sanglante ont été publiées sur la page Facebook de l’entreprise Kafunta Safaris.

Selon les représentants du Département qui ont examiné les carcasses, l'éléphant et le crocodile seraient morts à la suite d'une bagarre, d’où leur position atypique. En outre, aucune trace de balles ou d'autres munitions n'a été retrouvée sur les cadavres.

Un représentant du parc national a déclaré que les crocodiles du Nil chassent souvent les éléphants lorsque ces derniers traversent une rivière ou se rendent à un point d'eau. Comme les crocodiles adultes atteignent habituellement six mètres de long et pèsent environ 750 kilogrammes, alors que les éléphants d'Afrique adultes pèsent entre 2,2 et 6,3 tonnes, les reptiles préfèrent attaquer les éléphanteaux ou les éléphants malades.