Voici à quoi ressembleront les employés de bureau dans 20 ans - vidéo

Le futurologue comportemental William Higham et une équipe d’experts en ergonomie, santé au travail et bien-être professionnel ont examiné les effets des postures de travail sur la santé des employés de bureau et ont illustré l’impact potentiellement néfaste de cette vie professionnelle en créant une femme en cire qu’ils ont nommée Emma. Les résultats de l'étude ont été diffusés sur YouTube.

Selon MailOnline, les chercheurs ont interrogé plus de 3.000 employés de bureau français, allemands et britanniques pour déterminer les problèmes de santé qui les préoccupaient le plus. La moitié des personnes interrogées se sont plaints de douleurs aux yeux, 49% de maux de dos et 48% de maux de tête.

Sur la base des données reçues, les experts ont élaboré le mannequin Emma qui présente des troubles de la posture dus à une mauvaise position pendant le travail, des varices, un abdomen arrondi et des chevilles enflées dues à un activité physique insuffisante, une peau pâle due au manque de lumière solaire et une rougeur aux yeux à cause des longues heures de travail sur l'ordinateur.

William Higham, l’auteur du rapport, a ainsi recommandé de passer moins de temps sur les ordinateurs, de prendre des pauses régulières et de bouger plus. En outre, l'expert a noté que la responsabilité d'améliorer les conditions de travail incombait à la fois aux employés eux-mêmes et à leurs employeurs.

«Si nous n'apportons pas de changements radicaux dans notre vie professionnelle, [...] nous serons très malades», a-t-il conclu.