Aider ou ne pas aider son humain? «Discussion» entre un golden retriever et un berger allemand – vidéo

Un vent de panique a soufflé dans l’appartement du golden retriever, Murphy, et du berger allemand, Max, lorsque leur maître s’est soudainement évanoui au milieu du salon. On dirait qu’il souhaitait voir ainsi leur réaction face à ce type d’incident.

Tandis qu’il faisait semblant de rester sans connaissance sur le plancher, la caméra a immortalisé le comportement de ses animaux domestiques. Les pensées et la discussion qui aurait pu avoir lieu entre les chiens ont ensuite été retranscrites par le maître à l’écran.

Ainsi, quand il entre dans la chambre, fait quelques pas et s’effondre à terre, les chiens commencent à agir nerveusement, s’exclamant «Oh, mon Dieu».

En panique et avec un manifeste «accent canin», le berger allemand constate que «L’humain a malfonctionné»:

- J’apprécierais de l’aide, lance Max.

- Attends. Tout le monde reste calme, raisonne Murphy en se déplaçant plus près de la «victime» du malaise inattendu.

Le golden retriever propose de «toucher l’humain» pour vérifier s’il est encore chaud et en vie. Le berger s’installe près de leur maître et lui pose la tête sur le bras. «Il est chaud», annonce-t-il, alors que son copain devient de plus en plus nerveux.

«Il n’y a pas de temps à perdre», lance Murphy avant de sauter depuis le dossier du canapé sur l’abdomen de l’homme…

Le maître crie de douleur après cet atterrissage sans douceur et les chiens poursuivent leur discussion.

- Je l’ai fait!

- Comment as-tu fait?

- Procédure d’urgence spéciale des chiots, Max.

Le compte Instagram de Max et Murphy, habitants en Arizona, a plus de 400.000 abonnés. Dans les vidéos, les deux copains «commentent» souvent les situations dans lesquelles ils se sont retrouvés.