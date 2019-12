Le comportement d’un grand requin blanc au contact d’une plongeuse – vidéo

Une vidéo diffusée sur Twitter montre une plongeuse évoluer à côté d’un requin blanc de six mètres. Considérée comme l’une des espèces les plus dangereuses, le grand requin blanc est responsable de nombreuses attaques contre l’homme. La publication est devenue virale et a été visionnée plus de neuf millions de fois.

​La séquence montre une femme en apnée équipée d’un masque et de palmes près du prédateur qu’elle filme avec une caméra GoPro pendant plusieurs secondes. Elle va même jusqu’à saisir une nageoire du requin avant de remonter lentement à la surface. À en juger par la vidéo, le poisson ne prête guère attention à sa présence.

Une plongée de routine

Certains internautes ont mis en doute la crédibilité des images, estimant qu’il était impossible de sortir vivant d’une telle rencontre avec le grand requin blanc.

Cependant, l'un d’eux a reconnu Ocean Ramsey, plongeuse réputée et auteure d’un livre sur les requins. Elle partage régulièrement sur Instagram photos et vidéos d’elle avec ces prédateurs.

Le grand requin blanc est l’un des plus grands poissons prédateurs des fonds marins. Sa taille moyenne est de 4,6-4,8 mètres. Le squale est présent dans tous les océans excepté l’océan Arctique.