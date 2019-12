Une puissante vague engloutit des amoureux au bord de la mer – vidéo

Une puissante vague a surpris des touristes qui profitaient du paysage océanique en République dominicaine. La scène a été filmée près du complexe touristique de Sosua Ocean Village et partagée sur Instagram par un témoin.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #sweptheroffherfeet Публикация от Jochen O. Frank (@jochen.o.frank) 1 Дек 2019 в 11:12 PST

La vidéo montre le couple en train d’observer la nature agitée, quand soudainement une vague plus puissante que les autres envahit la plage. Alors que la femme lève une main, les eaux s’abattent sur eux et les renverse . Quelques instants plus tard, les deux se relèvent et s’enlacent.

La vidéo a connu un franc succès auprès des internautes. Impressionnés par la force de la vague, ils ont exprimé leur souhait que les vacanciers allaient bien.