Des chercheurs révèlent une technique inédite pour perdre du poids

Des spécialistes américains recommandent à ceux qui veulent perdre du poids de manger dans une fourchette de 10 heures par jour et de ne pas manger les 14 heures restantes. Selon leur étude, ce régime permettra d’atteindre le but souhaité et d’améliorer son bien-être.

Des chercheurs américains de l'université de Californie à San Diego et du Salk Institute for Biological Studies ont découvert que manger dans une fourchette de 10 heures par jour aidait à perdre du poids et à améliorer son bien-être.

19 personnes ont participé à l’étude, dont 13 hommes et six femmes. Ils souffraient d’un syndrome métabolique, caractérisé par un ralentissement du métabolisme. Ce syndrome est habituellement diagnostiqué chez les personnes qui mènent un mode de vie peu sain et qui abusent des fast-foods.

Selon cette étude publiée le 5 décembre dans la revue Cell Metabolism, les participants ont dû manger dans une fourchette de 10 heures par jour et prendre des notes via une application spéciale sur tous les aliments consommés . Ils ont également noté leur activité physique.

Au bout de 12 semaines, le taux de cholestérol chez les participants a diminué de 11% et la pression artérielle de 4% à 8%. En outre, leur poids a diminué d'environ trois kilogrammes. Certains ont même remarqué une amélioration de la qualité du sommeil.