Un chien aide à appeler les urgences et sauve sa propriétaire

Un chien a sauvé sa maîtresse après qu’elle a chuté dans les escaliers de sa maison à Preston, au Royaume-Uni, relate le Sun.

Après l’accident, la femme de 36 ans s’est avérée incapable de bouger et n’a pas pu se relever. Elle a crié à l’aide pour appeler son chien et sa fille de six ans. Mais cette dernière regardait un dessin animé avec un casque et entendait à peine sa mère.

C’est alors que celle-ci a eu l’idée d’ordonner au labrador d’amener l’enfant. «Il a couru dans le salon et a littéralement retiré ses écouteurs, l’a tirée par son pyjama jusqu'à ce qu'elle quitte la pièce», se rappelle-t-elle.

L’animal est ensuite allé chercher un portable, comme la Britannique le lui avait appris par le passé, et l’a donné à la petite fille qui a à son tour appelé les urgences.

La femme a été hospitalisée avec des contusions.