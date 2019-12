Encagoulé et armé d’une épée, il décide de braquer un tabac à la frontière franco-allemande

#Breisach: Täter überfällt mit Schwert am Mittwoch, 18.12.2019, gegen 18 Uhr einen Tabakladen am Grenzübergang in #Breisach und flüchtet zu Fuß in Richtung Frankreich. Die #Polizei sucht #Zeugen der Tat (Tel. 0761-882-5777). Täterbeschreibung: https://t.co/X02uoOA54U pic.twitter.com/19eqj64EHL