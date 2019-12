Un Russe perd un pari et balance sa Mercedes de 300 mètres de hauteur depuis un hélicoptère – vidéo

Deux Moscovites, se présentant comme des blogueurs, ont fait un pari et le perdu a dû faire chuter son véhicule d’une hauteur avoisinant les 300 mètres, relatent les médias russes.

Les deux hommes ont loué un hélicoptère Mi-8 pour réaliser leur idée et ont y accroché une Mercedes-Benz Gelandewagen, estimée entre 650.000 et 1,2 million de roubles [soit entre 9.400 et 17.400 euros, ndlr]. Ensuite, la voiture a été lâchée de la hauteur de 300 mètres près de l’aéroport Peski à Petrozavodsk, en Carélie.

Sur une vidéo relayée par les médias, on voit la voiture accrochée à l’engin, suspendue au-dessus des arbres. Un instant plus tard, le véhicule est décroché et l’on peut observer sa chute.

Pour réaliser ce gage, les hommes auraient payé près de 250.000 de roubles [environ 3.600 euros, ndlr] pour la location d’une durée de 20 minutes de l’hélicoptère, quand habituellement le prix pour un appareil de ce genre tourne autour des 160.000 roubles [environ 2.300 euros, ndlr]. La ville de Petrozavodsk a été choisie car les blogueurs n’ont pas réussi à trouver le moyen de réaliser leur idée à Moscou.

Toutefois, le mystère reste entier concernant ce sur quoi portait le pari entre les deux hommes. La police locale a ouvert une enquête pour éclaircir les circonstances autour de cet épisode.