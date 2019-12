Cette jeune fille ne peut pas retenir ses larmes en voyant son cadeau de Noël – vidéo

Une jeune fille a été surprise et n’a pas pu retenir ses larmes en voyant quel cadeau lui avait été préparé pour Noël.

La vidéo, publiée par Ouest-France sur Twitter, montre deux fillettes qui sont en train de déballer un cadeau. Alors que l’une d’entre elles découvre un jouet pour un chien à l’intérieur, elle semble ne pas comprendre ce qu’il se passe car la famille n’a pas d’animal de compagnie.

Cette petite fille ne s'attendait pas à ce cadeau de Noël 🎁



Cette petite fille ne s'attendait pas à ce cadeau de Noël 🎁

Sa réaction est trop mignonne, retenez vos larmes 😢😍

Après avoir regardé autour d’elle, elle a découvert l’ampleur de la surprise et sa réaction a été adorable. Face au nouveau membre de la famille, elle s’est mise à pleurer et est tombée à genoux, comme si elle n’en croyait pas ses yeux.

Elle a pris le tout petit chiot dans ses bras avec beaucoup de douceur et on peut voir du bonheur sur son visage. Mais, quelques secondes plus tard, elle a recommencé à pleurer, probablement parce qu’elle n’arrivait pas à comprendre que tout cela était bel et bien réel.