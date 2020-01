Plus de 50 tombes de l'époque romaine découvertes en Grande-Bretagne - photo

Lors de la construction d'une école en Grande-Bretagne, des archéologues ont trouvé plus de 50 sépultures datant de l’époque romaine, une pièce de monnaie datant du premier siècle après J-C et un morceau d'os sculpté. Ils espèrent que ces découvertes permettront d'en savoir plus sur la vie et la mort des habitants de l’époque.