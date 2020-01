Cet homme a trouvé la meilleure technique pour être sûr de ne pas rater son RER – vidéo

À la gare de Lyon à Paris, un homme a eu recours à une technique plutôt originale pour ne pas rater son RER en période de grève. La vidéo a été publiée vendredi 10 janvier et a été largement partagée sur les réseaux sociaux.

Sur le quai, à l’écart de la foule placée devant les portes du train, le jeune homme retire sa veste, la fait passer à travers une petite fenêtre coulissante ouverte, et se faufile ensuite à travers celle-ci, tête la première. Une technique qui lui permet de rentrer dans le wagon avant tout le monde, mais qui ne fonctionne pas pour tous. Il faut en effet être plutôt svelte et agile pour passer dans un espace aussi exigu sans risquer de se bloquer.

«On était à gare de Lyon avec un copain, on allait à Melun, et on s’est retrouvés sur le quai loin des portes. Et sur le RER D, si on est loin des portes, on risque de pas pouvoir rentrer dans le wagon», a expliqué Fabio, étudiant de 20 ans, interrogé par le Huffpost. Il affirme que c’était la première fois qu’il entrait de cette façon dans le RER, et qu’il a été filmé à son insu.

Technique pour avoir une place

Puisqu’il se trouvait au terminus, sa technique lui a même permis d’avoir une place assise, une aubaine pour cet usager qui devait parcourir près d’une heure de trajet. Depuis le 5 décembre, la grève qui touche la RATP et la SNCF a lourdement perturbé le trafic ferroviaire en France, engendrant régulièrement bousculades et énervements devant le peu de rames en fonction.