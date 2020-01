Ce qu’il se passe lorsqu’un avion plonge dans un «nuage» de criquets - photos

Nez et moteurs couverts de taches et vitre du cockpit engluée d’une couche non transparente: telles sont les conséquences de la rencontre d’un avion de ligne avec un essaim de criquets. Les clichés ont été rendus publics par le portail On The Wings of Aviation.

En effet, l’incident, qui s’est produit le 9 janvier, a impliqué un avion de ligne de la compagnie Ethiopian Airlines effectuant le vol ET363 entre Djibouti et Dire Dawa (Éthiopie).

Sa visibilité réduite à cause de son passage à travers un nuage de criquets, l’appareil a tenté deux fois de se poser, avant de prendre la décision d’atterrir à Addis-Abeba.

La presse précise que, tout de suite après l’atterrissage, l’appareil a été minutieusement nettoyé et examiné. L’incident n’a fait ni victimes, ni blessés.