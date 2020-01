Un bébé orang-outan hurle et s’accroche à sa mère après qu’elle a été tranquillisée – vidéo

À cause des incendies qui ont ravagé l’île de Bornéo en Asie du Sud, deux orangs-outans se sont retrouvés dans les jardins résidentiels d’un village. Alertés, les membres d’une organisation à but non lucratif de protection et de conservation des animaux, International Animal Rescue (IAR), se sont rendus sur place en vue de les transporter dans un endroit plus sûr.

Une vidéo a été mise en ligne.

La séquence montre le bébé orang-outan hurler et s’accrocher à sa mère après qu’elle a été tranquillisée par les spécialistes.

Feux dévastateurs

Selon Argitoe Ranting, responsable de terrain de l’IAR cité par des médias, «les deux orangs-outans étaient en bonne condition et n’avaient pas besoin d’un autre traitement». Les sauveteurs ont donc décidé de «les déplacer directement dans les forêts de Sentap Kancang» qui se trouvent non loin.

Leur sauvetage et leur libération se sont avérés être des réussites, indique la presse.

En septembre dernier, de vastes zones de forêt ont brûlé sur l'île de Sumatra (Indonésie) et sur celle de Bornéo, partagée entre l'Indonésie, la Malaisie et Brunei.